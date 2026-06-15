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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: फिर सोने ने छुआ आसमान, जानें आज यूपी में अपने शहर के ताजा रेट

Gold Price Today 15 June 2026: 15 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई. अमेरिका-ईरान समझौते की खबरों के बाद डॉलर में कमजोरी आई, जिससे निवेशकों का रुख कीमती धातुओं की ओर बढ़ा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 2% बढ़ा. 24 कैरेट सोना 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है. आइए जानते हैं यूपी में आपके शहर का हाल.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 15, 2026 11:50:38 AM IST

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कानपुर में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹149230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹136800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹111960 है.

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लखनऊ में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹149230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹136800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹111960 है.

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मेरठ में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹149230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹136800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹111960 है.

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आयोध्या में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹149230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹136800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹111960 है.

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गाजियाबाद में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹149230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹136800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹111960 है.

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नोएडा में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹149230 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹136800 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹111960 है.

Tags:
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