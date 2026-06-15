UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: फिर सोने ने छुआ आसमान, जानें आज यूपी में अपने शहर के ताजा रेट

Gold Price Today 15 June 2026: 15 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई. अमेरिका-ईरान समझौते की खबरों के बाद डॉलर में कमजोरी आई, जिससे निवेशकों का रुख कीमती धातुओं की ओर बढ़ा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 2% बढ़ा. 24 कैरेट सोना 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है. आइए जानते हैं यूपी में आपके शहर का हाल.