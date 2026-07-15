UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में आज कितना महंगा या सस्ता हुआ सोना? चेक करें लेटेस्ट रेट
Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 15 July 2026: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोने की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. आज बाजार खुलते ही सोने के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश में सोना खरीदने वालों के लिए आज के ताजा रेट जानना जरूरी है, ताकि खरीदारी सही समय पर की जा सके. MCX पर 24 कैरेट सोने के वायदा भाव में भी गिरावट आई है और कीमत पिछले बंद भाव के मुकाबले नीचे पहुंच गई है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107250 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107250 है.
मेरठ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107250 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107250 है.
गाजियाबाद के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107250 है.
नोएडा के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹142950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131050 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107250 है.