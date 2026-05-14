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Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने से पहले रुकिए! आज का रेट चूके तो जेब पर पड़ेगा भारी वार

Rajasthan Gold Price Today: विश्लेषकों का कहना है कि सोने की कीमतें इस समय कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों से प्रभावित हो रही हैं, जिनमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का दबाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, अमेरिकी डॉलर की चाल और ‘सेफ-हेवन’ संपत्तियों की बढ़ती मांग शामिल हैं. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.


By: Anshika thakur | Published: May 14, 2026 12:05:56 PM IST

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जयपुर के रेट

आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,226 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹14,895 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,190 में मिल रहा है.

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जोधपुर के रेट

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उदयपुर के रेट

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कोटा के रेट

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बीकानेर के रेट

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अजमेर के रेट

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अलवर के रेट

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भरतपुर के रेट

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