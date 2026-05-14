UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने उड़ाई नींद! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट
Uttar Pradesh Gold Price Today: 14 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतें ऊंची बनी रहीं, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों में दरें बढ़ गईं. बाजार के रुझानों से संकेत मिला कि अंतरराष्ट्रीय बुलियन कीमतों, मुद्रास्फीति की चिंताओं, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आभूषणों की घरेलू मांग के कारण बाजार में अस्थिरता बनी रही. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,62,330 रूपये है कल सोने की कीमत 1,62,000 रूपये थी.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,226 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,859 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,190 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,226 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,859 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,190 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,226 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,859 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,190 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,226 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,859 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,190 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,226 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,859 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,190 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,226 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,859 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,190 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,226 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,859 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,190 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 16,226 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,859 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 12,190 है.