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Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने के दामों ने बढ़ाई बेचैनी! खरीदने से पहले जरूर जान लें आज का रेट

Haryana Gold Price Today: यह उछाल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में फिर से हुई बढ़ोतरी के बाद देखा गया. रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में अमेरिकी और ईरानी नौसेना बलों के बीच गोलीबारी की पुष्टि की, जिससे वैश्विक व्यापार में रुकावट और महंगाई के दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,62,330 रुपये है और कल सोने का भाव 1,62,000 रुपये थी.


By: Anshika thakur | Published: May 14, 2026 11:36:30 AM IST

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पानीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹16,157 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,118 प्रति 1 ग्राम है.

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अंबाला के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹16,157 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,118 प्रति 1 ग्राम है.

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हिसार के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹16,157 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,118 प्रति 1 ग्राम है.

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रोहतक के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹16,157 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,118 प्रति 1 ग्राम है.

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करनाल के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹16,157 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,118 प्रति 1 ग्राम है.

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सोनीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹16,157 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,118 प्रति 1 ग्राम है.

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भिवानी के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹16,157 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,118 प्रति 1 ग्राम है.

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गुरुग्राम के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹16,157 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹14,800 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹12,118 प्रति 1 ग्राम है.

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