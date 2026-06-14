UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जान लें आज का नया भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की वजह से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है इससे पहले शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच शांति समझौते की उम्मीदों के कारण इन कीमती धातुओं के दाम 2 प्रतिशत तक बढ़ गए.