UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जान लें आज का नया भाव
Uttar Pradesh Gold Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की वजह से सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जिससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है इससे पहले शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच शांति समझौते की उम्मीदों के कारण इन कीमती धातुओं के दाम 2 प्रतिशत तक बढ़ गए.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,680 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,196 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,680 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,196 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,680 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,196 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,680 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,196 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,680 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,196 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,680 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,196 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,680 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,196 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,923 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,680 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,196 है.