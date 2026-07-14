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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: आज फिर चमका सोना, यूपी के शहरों में जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड के ताजा भाव

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 14 July 2026: अगर आप आज उत्तर प्रदेश में सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर एक बार फिर सोने की कीमतों पर दिख रहा है. मंगलवार को बाजार खुलते ही गोल्ड के दाम में अच्छी तेजी दर्ज की गई. एमसीएक्स से लेकर सर्राफा बाजार तक 24 कैरेट सोना महंगा हो गया है. ऐसे में यूपी के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा समेत प्रमुख शहरों में 24K, 22K और 18K सोने के ताजा रेट जानना आपके लिए जरूरी है. 


By: Preeti Rajput | Published: July 14, 2026 10:40:27 AM IST

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कानपुर के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107330 है.

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लखनऊ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107330 है.

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मेरठ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107330 है.

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अयोध्या के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107330 है.

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गाजियाबाद के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹131150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107330 है.

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नोएडा के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143060 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹107330 है.

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Gold Price TodayGold Rate TodayGold rate uttar pradeshSone Ka Bhav Aaj Ka
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