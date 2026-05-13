Rajasthan Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ा अलर्ट! आज का भाव नहीं देखा तो होगा भारी नुकसान
Rajasthan Gold Price Today: विश्लेषकों का कहना है कि सोने की कीमतें इस समय कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों से प्रभावित हो रही हैं, जिनमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का दबाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, अमेरिकी डॉलर की चाल और ‘सेफ-हेवन’ संपत्तियों की बढ़ती मांग शामिल हैं. आज राजस्थान में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.
जयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,804 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹15,405 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,607 में मिल रहा है.
जोधपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,804 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹15,405 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,607 में मिल रहा है.
उदयपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,804 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹15,405 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,607 में मिल रहा है.
कोटा के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,804 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹15,405 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,607 में मिल रहा है.
बीकानेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,804 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹15,405 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,607 में मिल रहा है.
अजमेर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,804 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹15,405 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,607 में मिल रहा है.
अलवर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,804 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹15,405 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,607 में मिल रहा है.
भरतपुर के रेट
आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹16,804 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹15,405 में मिल रहा है.
आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना ₹12,607 में मिल रहा है.