UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में गोल्ड प्राइस ने बढ़ाई टेंशन! बिना रेट जाने खरीदना पड़ सकता है महंगा

Uttar Pradesh Gold Price Today: 13 मई 2026 को भारत में सोने की कीमतें ऊंची बनी रहीं, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों में दरें बढ़ गईं. बाजार के रुझानों से संकेत मिला कि अंतरराष्ट्रीय बुलियन कीमतों, मुद्रास्फीति की चिंताओं, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आभूषणों की घरेलू मांग के कारण बाजार में अस्थिरता बनी रही. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,67,890 रूपये है कल सोने की कीमत 1,53,980 रूपये थी.