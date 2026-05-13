Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में गोल्ड प्राइस ने बढ़ाई टेंशन! बिना रेट जाने खरीदना पड़ सकता है महंगा

Haryana Gold Price Today: यह उछाल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में फिर से हुई बढ़ोतरी के बाद देखा गया. रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में अमेरिकी और ईरानी नौसेना बलों के बीच गोलीबारी की पुष्टि की, जिससे वैश्विक व्यापार में रुकावट और महंगाई के दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. आज सोने की किमतों कीमतों में कल के मुकाबले भारी बढ़ोतरी हुई है 10 ग्राम सोने का रेट 24 कैरेट के लिए आज 1,67,890 रुपये है और कल सोने का भाव 1,53,980 रुपये थी.