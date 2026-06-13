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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने बदला खेल! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव

Uttar Pradesh Gold Price Today: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि इस वीकेंड तक कोई समझौता हो सकता है हालांकि तेहरान ने अभी तक किसी अंतिम फैसले की पुष्टि नहीं की है. ईरान विवाद शुरू होने के बाद से ही चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है. इसकी वजह यह चिंता है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें महंगाई को और बढ़ा सकती हैं, जिससे इस बात की उम्मीदें और मजबूत हो जाती हैं कि सेंट्रल बैंक ऊंची ब्याज दरें बनाए रखेंगे. गुरुवार को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाईं और 2026 व 2027 के लिए महंगाई के अपने अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया. इसके अलावा ‘ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स’ के अनुसार मई में अमेरिकी उत्पादक कीमतों में सालाना आधार पर 6.5% की वृद्धि हुई. यह मध्य पूर्व में ऊर्जा संकट के कारण महंगाई पर पड़े असर को दर्शाता है और इस उम्मीद को मजबूत करता है कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरें बढ़ाएगा.


By: Anshika thakur | Published: June 13, 2026 11:11:01 AM IST

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