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UP Gold Prices Today 13 July 2026: जुलाई में लगातार बदल रहे सोने के भाव, जानें आज कितना है यूपी में सोने का रेट?

UP Gold Price Today 13 July 2026: अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लें. आज 24 कैरेट सोना ₹14,432, 22 कैरेट ₹13,229 और 18 कैरेट ₹10,824 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. कल के मुकाबले सभी श्रेणियों में ₹1 प्रति ग्राम की मामूली गिरावट आई है. हालांकि, जुलाई की शुरुआत की तुलना में सोना अब भी करीब 2.51% महंगा बना हुआ है.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 13, 2026 10:36:58 AM IST

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उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
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कानपुर में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.

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लखनऊ में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
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मेरठ में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.

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आयोध्या में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.

उत्तर प्रदेश में सोने के ताजा दाम - Photo Gallery
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गाजियाबाद में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.

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नोएडा में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.

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