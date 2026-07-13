UP Gold Prices Today 13 July 2026: जुलाई में लगातार बदल रहे सोने के भाव, जानें आज कितना है यूपी में सोने का रेट?
UP Gold Price Today 13 July 2026: अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लें. आज 24 कैरेट सोना ₹14,432, 22 कैरेट ₹13,229 और 18 कैरेट ₹10,824 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. कल के मुकाबले सभी श्रेणियों में ₹1 प्रति ग्राम की मामूली गिरावट आई है. हालांकि, जुलाई की शुरुआत की तुलना में सोना अब भी करीब 2.51% महंगा बना हुआ है.
कानपुर में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.
लखनऊ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.
आयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,060 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,150 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,330 है.