UP Gold Prices Today 13 July 2026: जुलाई में लगातार बदल रहे सोने के भाव, जानें आज कितना है यूपी में सोने का रेट?

UP Gold Price Today 13 July 2026: अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लें. आज 24 कैरेट सोना ₹14,432, 22 कैरेट ₹13,229 और 18 कैरेट ₹10,824 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. कल के मुकाबले सभी श्रेणियों में ₹1 प्रति ग्राम की मामूली गिरावट आई है. हालांकि, जुलाई की शुरुआत की तुलना में सोना अब भी करीब 2.51% महंगा बना हुआ है.