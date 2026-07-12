UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना हुआ और सस्ता! यूपी में फिर गिरे गोल्ड के भाव, जानें आपके शहर में क्या है नया रेट?

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 12 July 2026: अगर आप यूपी में आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. सोने की कीमतों में रोजाना बदलाव होता है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. ऐसे में खरीदारी या निवेश से पहले अपने शहर का आज का गोल्ड रेट चेक करना फायदेमंद रहेगा.