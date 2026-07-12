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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना हुआ और सस्ता! यूपी में फिर गिरे गोल्ड के भाव, जानें आपके शहर में क्या है नया रेट?

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 12 July 2026: अगर आप यूपी में आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. सोने की कीमतों में रोजाना बदलाव होता है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. ऐसे में खरीदारी या निवेश से पहले अपने शहर का आज का गोल्ड रेट चेक करना फायदेमंद रहेगा.


By: Preeti Rajput | Published: July 12, 2026 9:20:40 AM IST

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UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना हुआ और सस्ता! यूपी में फिर गिरे गोल्ड के भाव, जानें आपके शहर में क्या है नया रेट? - Photo Gallery
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कानपुर के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144480 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108400 है.

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लखनऊ के रेट

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22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108400 है.

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मेरठ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144480 है.
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18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108400 है.

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अयोध्या के रेट

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22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108400 है.

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गाजियाबाद के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144480 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108400 है.

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नोएडा के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144480 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132450 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108400 है.

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