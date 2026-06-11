UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना हुआ महंगा या सस्ता? यूपी के ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान
Uttar Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में लगातार दूसरी बार गिरावट आई है और 24 कैरेट सोने का भाव अब ₹7,520 प्रति 10 ग्राम कम हो गया है. इसी तरह पिछले दो दिनों में 22 कैरेट सोने की कीमत में ₹6,900 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,579 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,365 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,938 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,579 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,365 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,938 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,579 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,365 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,938 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,579 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,365 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,938 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,579 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,365 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,938 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,579 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,365 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,938 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,579 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,365 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,938 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,579 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,365 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 10,938 है.