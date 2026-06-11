UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना हुआ महंगा या सस्ता? यूपी के ताजा भाव जानकर बदल सकता है आपका प्लान

Uttar Pradesh Gold Price Today: सोने की कीमतों में लगातार दूसरी बार गिरावट आई है और 24 कैरेट सोने का भाव अब ₹7,520 प्रति 10 ग्राम कम हो गया है. इसी तरह पिछले दो दिनों में 22 कैरेट सोने की कीमत में ₹6,900 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.