Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा भाव
Haryana Gold Price Today: स्पॉट गोल्ड की कीमत $4,100 प्रति औंस से नीचे आ गई है. वहीं स्पॉट सिल्वर $64 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है जिसमें 1% की बढ़त देखी गई है. US WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड, दोनों में 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये लगभग $92 प्रति बैरल और $95 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे हैं.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.