Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा भाव

Haryana Gold Price Today: स्पॉट गोल्ड की कीमत $4,100 प्रति औंस से नीचे आ गई है. वहीं स्पॉट सिल्वर $64 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है जिसमें 1% की बढ़त देखी गई है. US WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड, दोनों में 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये लगभग $92 प्रति बैरल और $95 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे हैं.