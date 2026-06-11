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Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने के दामों ने मचाई हलचल! खरीदारी से पहले जान लें आज का ताजा भाव

Haryana Gold Price Today: स्पॉट गोल्ड की कीमत $4,100 प्रति औंस से नीचे आ गई है. वहीं स्पॉट सिल्वर $64 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है जिसमें 1% की बढ़त देखी गई है. US WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड, दोनों में 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये लगभग $92 प्रति बैरल और $95 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे हैं.


By: Anshika thakur | Published: June 11, 2026 11:37:08 AM IST

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पानीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,350 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.

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अंबाला के रेट

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हिसार के रेट

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रोहतक के रेट

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करनाल के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
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सोनीपत के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
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भिवानी के रेट

आज 24 कैरेट सोना ₹14,574 प्रति 1 ग्राम है.
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आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.

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गुरुग्राम के रेट

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आज 18 कैरेट सोना ₹10,931 प्रति 1 ग्राम है.

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