UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: सोना हुआ महंगा या सस्ता? लखनऊ, कानपुर समेत इन शहरों का ताजा भाव देखें

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 11 July 2026: ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सोने की कीमतों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के बीच गोल्ड लगातार महंगा हो रहा है. एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव फिर बढ़ गया है. अगर आप सोना खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले जान लें आज का ताजा गोल्ड रेट और बाजार का हाल. यूपी में सोने की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने वालों की नजरें अब ताजा भाव पर टिकी हैं. बाजार में चल रही हलचल के बीच लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत यूपी के प्रमुख शहरों में आज सोने का रेट कितना है, आइए जानते हैं.