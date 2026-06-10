UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में गोल्ड रेट ने बढ़ाई धड़कनें! खरीदारी से पहले जरूर चेक करें ताजा भाव
Uttar Pradesh Gold Price Today: ग्लोबल बुलियन मार्केट में उतार-चढ़ाव भरे सेशन के बाद, बुधवार को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के साथ ट्रेडिंग शुरू हुई. यह गिरावट तब आई जब एक ही दिन में सोने की कीमतों में लगभग ₹15,000 (प्रति 24K) की बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल इकोनॉमिक चिंताओं के कारण कीमतें तेजी से गिर गईं. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,48,860 रूपये है.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,901 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,660 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,179 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,901 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,660 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,179 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,901 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,660 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,179 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,901 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,660 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,179 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,901 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,660 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,179 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,901 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,660 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,179 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,901 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,660 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,179 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,901 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 13,660 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,179 है.