Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने की कीमतों ने बढ़ाई बेचैनी! खरीदारी से पहले जान लें आज का नया भाव
Haryana Gold Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. शादी के सीजन के दौरान पिछले कुछ हफ़्तों में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,00,000 के आसपास रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,10,000 के आसपास बना हुआ है.
पानीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,896 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,172 प्रति 1 ग्राम है.
अंबाला के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,896 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,172 प्रति 1 ग्राम है.
हिसार के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,896 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,172 प्रति 1 ग्राम है.
रोहतक के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,896 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,172 प्रति 1 ग्राम है.
करनाल के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,896 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,172 प्रति 1 ग्राम है.
सोनीपत के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,896 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,172 प्रति 1 ग्राम है.
भिवानी के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,896 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,172 प्रति 1 ग्राम है.
गुरुग्राम के रेट
आज 24 कैरेट सोना ₹14,896 प्रति 1 ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोना ₹13,645 प्रति 1 ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोना ₹11,172 प्रति 1 ग्राम है.