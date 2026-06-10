Haryana Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: हरियाणा में सोने की कीमतों ने बढ़ाई बेचैनी! खरीदारी से पहले जान लें आज का नया भाव

Haryana Gold Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. शादी के सीजन के दौरान पिछले कुछ हफ़्तों में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,00,000 के आसपास रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,10,000 के आसपास बना हुआ है.