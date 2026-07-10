UP Gold Prices Today 10 July 2026: एक दिन में फिर बढ़े सोने के दाम, 24 कैरेट पहुंचा 1.44 लाख के करीब, जानें यूपी में आज के ताजा रेट!
UP Gold Rate Today 10 July 2026: अगर आप शादी, फंक्शन या तीज-त्योहार के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज का ताजा भाव जरूर जान लें. शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना करीब 1.44 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम है. पिछले कुछ दिनों से दोनों की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है.
कानपुर में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144,950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,08,770 है..
लखनऊ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144,950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,08,770 है.
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144,950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,08,770 है.
आयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144,950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,08,770 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144,950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,08,770 है.
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144,950 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,900 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,08,770 है.