UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: यूपी में सोने के दामों ने बढ़ाई बेचैनी! खरीदारी से पहले जान लें नया भाव
Uttar Pradesh Gold Price Today: सोने की वैश्विक कीमतें भी दबाव में हैं और साप्ताहिक नुकसान की ओर बढ़ रही हैं. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया है जिससे कई निवेशकों को यह लगने लगा है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं. एक ऐसा कारक जो सोने की कीमतों पर और अधिक नीचे की ओर दबाव डाल रहा है. 24 कैरेट सोने के दाम आज 1,56,220 रूपये है कल सोने की कीमत 1,57,040 रूपये थी.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
वाराणसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
प्रयागराज के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
मथुरा के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
झांसी के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.
अलीगढ़ के रेट
24 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 15,637 है.
22 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 14,335 है.
18 कैरेट- 1 ग्राम सोने के रेट आज 11,732 है.