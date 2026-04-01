  • Home>
  • Gallery»
  • Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट

Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट

Gold Price Today 1 April 2026: आज के समय में सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक सेफ इंवेस्टमेंट का अहम साधन बन चुका है. ग्लोबल तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ता है. ऐसे में रोजाना सोने के भाव जानना निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए जरूरी हो जाता है.


By: sanskritij jaipuria | Published: April 1, 2026 7:20:39 AM IST

Follow us on
Google News
Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट - Photo Gallery
1/7

सोने के भाव में बढ़त

आज 1 अप्रैल 2026 को भारत में सोने के भाव में बढ़त देखने को मिली है. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक सेफ ऑप्शन के रूप में सोने की ओर बढ़ रहे हैं. इसी वजह से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव लगभग 0.84% बढ़कर 1,48,150 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया. ये बढ़त दर्शाती है कि बाजार में सोने की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है.

You Might Be Interested In
gold price 25 march - Photo Gallery
2/7

अलग-अलग स्रोतों के अनुसार सोने के रेट

भारत में सोने की कीमत अलग-अलग संस्थाओं द्वारा थोड़ी-बहुत अलग बताई जाती है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) है. वहीं गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार यह लगभग 1,49,660 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज सुबह 24 कैरेट सोना 1,46,733 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इन अलग-अलग रेट्स का कारण टैक्स, मार्केट डिमांड और स्थान के अनुसार अंतर होता है.

दुबई गोल्ड डिस्काउंट - Photo Gallery
3/7

कैरेट के हिसाब से सोने के दाम

IBJA के ताजा आंकड़ों के अनुसार सोने के दाम उसकी शुद्धता यानी कैरेट पर निर्भर करते हैं. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है और इसका रेट सबसे ज्यादा होता है, जो आज 1,46,733 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसके अलावा 23 कैरेट सोना 1,46,145 रुपये, 22 कैरेट 1,34,407 रुपये, 18 कैरेट 1,10,050 रुपये और 14 कैरेट सोना 85,839 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

You Might Be Interested In
Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट - Photo Gallery
4/7

आज मेन शहरों का हाल

आज के दिन सोने का हाल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कैसा है- ये देखने के लिए नीचे दी हुई टेबल पर एक नजर जरूर डालें-

Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट - Photo Gallery
5/7

पिछले कारोबारी दिन की स्थिति

पिछले कारोबारी दिन भी सोने की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी. दिल्ली में 24 कैरेट सोना लगभग 3,700 रुपये बढ़कर 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था. इससे पहले ये 1,47,800 रुपये पर बंद हुआ था. ये बढ़त दिखाती है कि बाजार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है और निवेशकों की रुचि बनी हुई है.

चार दिन बाद सोने के दाम में हुआ इजाफा, जानें आपके शहर में कितने बढ़े दाम? - Photo Gallery
6/7

महीने भर में गिरावट का असर

हालांकि हाल के दिनों में तेजी आई है, लेकिन पूरे महीने के आंकड़ों को देखें तो सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. 2 मार्च से अब तक सोना करीब 21,300 रुपये यानी लगभग 12.3% तक सस्ता हुआ है. इसी तरह चांदी में भी लगभग 63,000 रुपये यानी 21% की गिरावट आई है. इससे साफ है कि बाजार में लंबे समय के ट्रेंड और छोटे समय के उतार-चढ़ाव अलग-अलग हो सकते हैं.

You Might Be Interested In
अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर भारतीय बाजारों तक में सोने के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. एशिया के बाजार भी इस उतार-चढ़ाव से प्रभावित हैं. - Photo Gallery
7/7

अंतरराष्ट्रीय बाजार का प्रभाव

सोने की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी बड़ा असर पड़ता है. ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमत लगभग 1% बढ़कर 4,531.67 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है, तो उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलता है.

Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट - Photo Gallery
Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट - Photo Gallery
Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट - Photo Gallery
Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट - Photo Gallery