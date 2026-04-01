Gold Price Today: आज फिर सीढ़ी चढ़ा सोने का दाम, जानें आज का ताजा रेट

अलग-अलग स्रोतों के अनुसार सोने के रेट

भारत में सोने की कीमत अलग-अलग संस्थाओं द्वारा थोड़ी-बहुत अलग बताई जाती है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) है. वहीं गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार यह लगभग 1,49,660 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज सुबह 24 कैरेट सोना 1,46,733 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इन अलग-अलग रेट्स का कारण टैक्स, मार्केट डिमांड और स्थान के अनुसार अंतर होता है.