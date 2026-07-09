UP Gold Prices Today 9 July 2026: यूपी में फिर धड़ाम हुआ सोना, जानें आज अपने शहर का हाल

Gold Rate Today Price 9 July 2026: अगर आप सोना खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें. गुरुवार को बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 206 रुपये सस्ता होकर 1,43,406 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. आइए जानते हैं आज के ताजा रेट.