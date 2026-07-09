UP Gold Prices Today 9 July 2026: यूपी में फिर धड़ाम हुआ सोना, जानें आज अपने शहर का हाल
Gold Rate Today Price 9 July 2026: अगर आप सोना खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें. गुरुवार को बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 206 रुपये सस्ता होकर 1,43,406 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. आइए जानते हैं आज के ताजा रेट.
कानपुर में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,270 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,340 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,490 है.
लखनऊ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,270 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,340 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,490 है.
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,270 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,340 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,490 है.
आयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,270 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,340 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,490 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,270 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,340 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,490 है.
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹143,270 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,340 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,07,490 है.