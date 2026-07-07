UP Gold Price Today 07 July 2026: आज यूपी में सस्ता हुआ सोना-चांदी! ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 07 July 2026: अगर आप सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए राहत की खबर है. लगातार चार दिनों की तेजी के बाद अब सोने की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है. 7 जुलाई को भी गोल्ड के दाम फिसले हैं और घरेलू बाजार से लेकर ग्लोबल मार्केट तक कीमतों में कमजोरी देखने को मिली. ऐसे में खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका साबित हो सकता है. आइए जानते हैं आज सोना कितना सस्ता हुआ और ताजा रेट क्या हैं.