UP Gold Prices Today 6 July 2026: आज यूपी में कैसा है सोने का हाल, जानें आज के ताजा रेट!

UP Gold Price Today 6 July 2026: अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन राहत लेकर आया है. लगातार बढ़ोतरी के बाद देश के कई शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. यूपी के मेन बाजारों में गोल्ड के रेट नीचे आए हैं, जिससे ग्राहकों की दिलचस्पी फिर बढ़ सकती है. आइए जानते हैं यूपी में आज के रेट.