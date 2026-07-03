  • Home>
  • Gallery»
  • UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम?

UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम?

Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 3 July 2026: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. आज बाजार ओपन होने के बाद फिर कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज शुरुआती कारोबार 1.36% बढ़कर यानी 1977 रुपये तेजी के साथ 1,47,735 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,45,758 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.


By: Preeti Rajput | Last Updated: July 3, 2026 10:31:23 AM IST

Follow us on
Google News
UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
1/6

कानपुर के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.

You Might Be Interested In
UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
2/6

लखनऊ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.

UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
3/6

मेरठ के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.

You Might Be Interested In
UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
4/6

अयोध्या के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.

UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
5/6

गाजियाबाद के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.

You Might Be Interested In
UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
6/6

नोएडा के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.

Tags:
lucknow gold proceup gold ratesup sone ke bhav
UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery
UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम? - Photo Gallery