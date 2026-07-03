UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: चमक बढ़ी या पड़ी फीकी, जानें आज यूपी के शहरों में क्या है सोने के दाम?
Gold Price Today in Uttar Pradesh (सोना का भाव आज का) 3 July 2026: सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है. आज बाजार ओपन होने के बाद फिर कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज शुरुआती कारोबार 1.36% बढ़कर यानी 1977 रुपये तेजी के साथ 1,47,735 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,45,758 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.
कानपुर के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.
लखनऊ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.
मेरठ के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.
अयोध्या के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.
गाजियाबाद के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.
नोएडा के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹144700 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹132650 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹108560 है.