UP Gold Prices Today 2 July 2026: आज यूपी में सोना खरीदना होगा महंगा या सस्ता? जानिए ताजा रेट

UP Gold Price Today 2 July 2026 | Aaj Uttar Pradesh Me Sone Ke Daam: 2 जुलाई की शुरुआत में भी सोने की कीमतों में नरमी का दौर जारी है. 2 जुलाई को 24 कैरेट और 18 कैरेट दोनों श्रेणियों के गोल्ड रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों को राहत मिली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी में क्या है सोने का हाल.