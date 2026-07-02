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UP Gold Prices Today 2 July 2026: आज यूपी में सोना खरीदना होगा महंगा या सस्ता? जानिए ताजा रेट

UP Gold Price Today 2 July 2026 | Aaj Uttar Pradesh Me Sone Ke Daam: 2 जुलाई की शुरुआत में भी सोने की कीमतों में नरमी का दौर जारी है. 2 जुलाई को 24 कैरेट और 18 कैरेट दोनों श्रेणियों के गोल्ड रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों को राहत मिली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी में क्या है सोने का हाल.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 2, 2026 10:39:16 AM IST

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उत्तर प्रदेश में आज सोने का भाव - Photo Gallery
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कानपुर में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,926 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,53,025 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,25,235 है.

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लखनऊ में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,926 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,53,025 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,25,235 है.

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मेरठ में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,926 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,53,025 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,25,235 है.

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आयोध्या में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,926 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,53,025 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,25,235 है.

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गाजियाबाद में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,926 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,53,025 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,25,235 है.

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नोएडा में आज सोने के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,66,926 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,53,025 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,25,235 है.

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