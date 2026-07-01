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UP Gold Prices Today 1 July 2026: आज यूपी में सोना हुआ धड़ाम! जानें आपके शहर में कितना है 24K,22K और 18K के दाम

UP Gold Price Today 1 July 2026:  जुलाई की शुरुआत सर्राफा बाजार में राहतभरी खबर के साथ हुई है. 1 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 24 कैरेट सोना करीब 900 रुपये और 22 कैरेट सोना 700–800 रुपये तक सस्ता हुआ. शादी-ब्याह या निवेश के लिए खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए यह खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 1, 2026 10:33:14 AM IST

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कानपुर में आज सोने के रेट

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