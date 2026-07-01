UP Gold Prices Today 1 July 2026: आज यूपी में सोना हुआ धड़ाम! जानें आपके शहर में कितना है 24K,22K और 18K के दाम
UP Gold Price Today 1 July 2026: जुलाई की शुरुआत सर्राफा बाजार में राहतभरी खबर के साथ हुई है. 1 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. 24 कैरेट सोना करीब 900 रुपये और 22 कैरेट सोना 700–800 रुपये तक सस्ता हुआ. शादी-ब्याह या निवेश के लिए खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए यह खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है.
कानपुर में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,62,577 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,49,045 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,21,982 है.
लखनऊ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,62,577 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,49,045 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,21,982 है.
मेरठ में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,62,577 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,49,045 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,21,982 है.
आयोध्या में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,62,577 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,49,045 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,21,982 है.
गाजियाबाद में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,62,577 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,49,045 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,21,982 है.
नोएडा में आज सोने के रेट
24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,62,577 है.
22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,49,045 है.
18 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹ 1,21,982 है.