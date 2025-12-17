  • Home>
  • ठंड में भी दमकती त्वचा, सर्दियों के स्किनकेयर सीक्रेट्स; यहां जाने कैसे त्वचा को चमकदार बनाए?

ठंड में भी दमकती त्वचा, सर्दियों के स्किनकेयर सीक्रेट्स; यहां जाने कैसे त्वचा को चमकदार बनाए?

Winter Skin care: सर्दियों में त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है. सही स्किनकेयर रूटीन अपनाकर रूखेपन से बचा जा सकता है. नमी बनाए रखना, हल्के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और नियमित देखभाल से ठंडे मौसम में भी त्वचा स्वस्थ और प्राकृतिक रूप से चमकदार बनी रहती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 17, 2025 6:53:30 PM IST

ठंड में भी दमकती त्वचा, सर्दियों के स्किनकेयर सीक्रेट्स; यहां जाने कैसे त्वचा को चमकदार बनाए? - Photo Gallery
1/7

हल्के क्लींजर का इस्तेमाल करें

ठंडा मौसम आपकी त्वचा से प्राकृतिक तेल छीन सकता है, इसलिए हल्के, हाइड्रेटिंग क्लींजर का इस्तेमाल करने से रूखापन, कसाव और जलन को रोकने में मदद मिलती है, साथ ही आपकी त्वचा साफ और आरामदायक रहती है.

2/7

सामान्य से ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करें

सर्दियों में, त्वचा तेज़ी से नमी खो देती है, इसलिए रोज़ाना एक रिच मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि नमी बनी रहे, स्किन बैरियर मज़बूत हो और त्वचा मुलायम, चिकनी और स्वस्थ दिखे.

3/7

सनस्क्रीन कभी न छोड़ें

यहां तक ​​कि सर्दियों में भी, हानिकारक UV किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए रोज़ाना सनस्क्रीन लगाने से समय से पहले बुढ़ापा, धूप से होने वाले नुकसान और बर्फ से परावर्तित धूप के कारण होने वाले त्वचा के रंग में बदलाव से बचाव होता है.

4/7

अंदर से हाइड्रेट करें

सर्दियों में स्किनकेयर में सही हाइड्रेशन अहम भूमिका निभाता है, और पर्याप्त पानी के साथ गर्म हर्बल चाय पीने से रूखेपन को रोकने, त्वचा की लोच में सुधार करने और प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद मिलती है.

5/7

धीरे से एक्सफोलिएट करें

हफ्ते में एक या दो बार एक्सफोलिएट करने से सर्दियों में जमा होने वाली डेड स्किन सेल्स हट जाती हैं, जिससे आपके स्किनकेयर प्रोडक्ट्स बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, साथ ही आपकी त्वचा चिकनी, ताज़ा और जलन से मुक्त रहती है.

6/7

होंठ और हाथों को न भूलें

सर्दियों में होंठ और हाथ रूखेपन के ज़्यादा शिकार होते हैं, इसलिए नियमित रूप से पौष्टिक बाम और क्रीम का इस्तेमाल करने से ठंडी हवा के कारण होने वाली दरारें, लालिमा और बेचैनी को रोकने में मदद मिलती है.

7/7

