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किन-किन तारीखों पर जन्मी लड़कियां होती हैं अधिक रोमांटिक, जान लें यहां

Girls Most Romantic Birth Gates : जीवन में रोमांस की बहुत अहमियत होती है. रोमांटिक होना एक गुण होता है. कई लड़के-लड़कियों में यह नेचुरल होता है तो कुछ में यह समय और अनुभव के साथ रोमांस आता है. अंकज्योतिष (Numerology) के मुताबिक, जन्म की तारीख भी तय करती है को कौन सी लड़की या फिर लड़का ज्यादा रोमांटिक होते हैं.


By: JP Yadav | Published: May 18, 2026 6:42:59 PM IST

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लव लाइफ को प्रभावित करता है स्वभाव

राशियों की तरह मूलांक भी लड़का-लड़की के जीवन को यानी लव लाइफ और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करते हैं.

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मूलांक से प्रभावित होता है लव

राशियों की तरह मूलांक भी लड़का-लड़की के जीवन को यानी लव लाइफ और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करते हैं.

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मूलांक 2 की लड़कियां स्वभाव से खूबसूरत होती है

मूलांक 2 ( यानी 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मी लड़कियां) को जन्मी लड़कियां स्वभाव से बहुत कोमल और संवेदनशील होती हैं.

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रोमांटिक होती हैं लड़कियां

लड़कियां स्वभाव या कहें प्रकृति से से बेहद रोमांटिक होती है. यह अलग बात है कि वह दिखावा नहीं करती हैं.

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मूलांक 5 की लड़कियां होती हैं रोमांटिक

मूलांक 5 (यानी 5, 14 और 23 तारीख को जन्मी लड़कियां) के बारे में कहा जाता है कि ये मॉडर्न और रोमांचक अंदाज में लव पार्टनर को प्यार करती हैं. 5, 14 और 23 तारीखों वाली लड़कियों का स्वभाव बेहद आकर्षक होता है. वह अपनी बातों से लव और लाइफ पार्टनर का दिल काबू कर लेती हैं.

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मूलांक 6 की लड़कियां होती हैं गुड लुकिंग

मूलांक 6 ( यानी 6, 15 और 24 तारीख को जन्मी लड़कियां) के बारे में कहा जाता है कि वह आकर्षण से लैस होती हैं. 6, 15 और 24 तारीख पर जन्मीं लड़कियां खूबसूरत होने के साथ ही प्यार करने वाली होती हैं.

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भावुक होती हैं लड़कियां

लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद भावुक होती हैं.

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समर्पित होती हैं लड़कियां

कहा जाता है कि लड़कियों से समर्पण सीखा जाता है. लड़कियां बहुत ही समर्पित होती हैं.

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