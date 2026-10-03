मुझे एक चांस दो… जब एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक देख लोगों ने किए गंदे-गंदे मैसेज; एक ने तो पूछा लिया था रेट

सामने मिलते हैं तो बदल जाता है व्यवहार- गिरिजा ओक

गिरिजा ने कहा था कि मुझे ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं. यही लोग अगर मुझे रियल लाइफ में देखें, तो शायद नजरें तक नहीं मिलाएंगे. पर पर्दे के पीछे लोग कुछ भी कहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आमने-सामने मिलने पर वहीं लोग बेहद प्यार और सम्मान से पेश आते हैं. यानी सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति को मैसेज करना ओर वास्तविक जिंदगी में व्यवहार करना उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव है.