मुझे एक चांस दो… जब एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक देख लोगों ने किए गंदे-गंदे मैसेज; एक ने तो पूछा लिया था रेट
Girija Oak on Glamorous Photos: मराठी और हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस गिरिजा ओक उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गई थीं, जब उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. उनके ग्लैमरस अंदाज को देखकर कई लोगों ने उन्हें ‘इंडिया की सिडनी स्वीनी’ और ‘नेशनल क्रश’ तक कहना शुरू कर दिया. लेकिन इस अचानक मिली लोकप्रियता का एक ऐसा पहलू भी था, जिसने खुद एक्ट्रेस को हैरान कर दिया.
ग्लैमरस फोटो डालने के बाद आने लगे गिरिजा ओक के पास अजीब मैसेज
गिरिजा ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि लोकप्रियता बढ़ने के साथ उनके सोशल मीडिया इनबॉक्स में गंदे और आपत्तिजनक मैसेज भी आने लगे. उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे लोग ऐसी बातें लिख देते हैं, जो आमने-सामने शायद कभी न कह पाएं.
जब मैसेज पर लोगों ने पूछा गिरिजा ओक का रेट?
एक्ट्रेस ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा था कि किसी ने मुझे लिखा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं. मुझे एक चांस दो. किसी ने मुझसे मेरा रेट पूछते हुए कहा कि एक घंटा बैठने की कीमत क्या है? ऐसे मैसेज उन्हें एक या दो बार नहीं, बल्कि की बार मिले. अचानक मिली ऑनलाइन लोकप्रियता के साथ उनके सामने सोशल मीडिया का यह अलग चेहरा भी आया.
सामने मिलते हैं तो बदल जाता है व्यवहार- गिरिजा ओक
गिरिजा ने कहा था कि मुझे ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं. यही लोग अगर मुझे रियल लाइफ में देखें, तो शायद नजरें तक नहीं मिलाएंगे. पर पर्दे के पीछे लोग कुछ भी कहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आमने-सामने मिलने पर वहीं लोग बेहद प्यार और सम्मान से पेश आते हैं. यानी सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति को मैसेज करना ओर वास्तविक जिंदगी में व्यवहार करना उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव है.
ये दुनिया बहुत अजीब है- गिरिजा ओक
ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवहार के इस फर्क पर गिरिजा ने कहा था कि ये दुनिया बहुत अजीब है. इस वर्चुअल दुनिया को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इस मुद्दे पर बहस हो सकती है.
गिरिजा ओक के बारे में
गिरिजा ओक करीब दो दशक से मनोरंजन जगत में काम कर रही हैं. उन्होंने हिंदी के साथ मराठी सिनेमा और टीवी में भी काम किया है. फिल्म तारे जमीन पर, शोर इन दे सिटी, लेडीज स्पेशल और मॉर्डन लव मुंबई जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकीं गिरिजा को पिछली बार भारत भाग्य विधाता में देखा गया था.