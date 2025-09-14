नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना!

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना!

Giorgia Andirani Bikini Look: अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी सिर्फ अपने बोल्ड लुक्स के लिए ही इंटरनेट पर छाई रहती हैं. क्या फिल्मी दुनिया में काम और अटेंशन नहीं मिलने की वजह से वह ऐसा कर रही हैं? इसका जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन यहां हम आपके लिए जॉर्जिया एंड्रियानी की सुपर सेक्सी 10 बिकिनी फोटोज लेकर आए हैं, जिन्हें देखने से पहले आप अपने फोन की स्क्रीन जरूर छिपा लें.

By: Prachi Tandon Last Updated: September 14, 2025 16:16:40 IST
Follow us on
Google News
नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
1/10

बिकिनी में कहर बरपाती हैं अरबाज की एक्स

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के भाई अरबाज खान (Arbaaz Khan) अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ज्यादा लाइमलाइट का हिस्सा रहे हैं. मलाइका अरोड़ा से तलाक लेने और शूरा खान से शादी करने से पहले अरबाज को एक्ट्रेस और मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) के साथ देखा जाता था.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
2/10

हॉट लुक से बटोरती हैं तारीफें

हालांकि, जॉर्जिया और अरबाज का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका. लेकिन, फिल्मी दुनिया में जॉर्जिया को पहचान जरूर दिला गया है. अरबाज से ब्रेकअप के बाद जॉर्जिया को भले फिल्में कम मिली हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर अपने सेक्सी और हॉट लुक से जरूर लाइमलाइट बटोरती रहती हैं.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
3/10

जॉर्जिया ने बेबाकी से दिखाया प्राइवेट पार्ट

जॉर्जिया एंड्रियानी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही अपने एक से बढ़कर एक ग्लैमरस अवतार शेयर करती हैं. यहां हम आपके लिए जॉर्जिया की सुपर हॉट, सुपर सेक्सी और सेमी न्यूड बिकिनी फोटोज लेकर आए हैं, जिन्हें देख आप शायद ही खुद पर काबू कर पाएंगे.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
4/10

जॉर्जिया का सेक्सी पोज देख होंगे फिदा

जॉर्जिया एंड्रियानी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर बिकिनी फोटोज की झड़ी लगा रखी है. इन फोटोज में एक्ट्रेस ब्लू और व्हाइट कलर की ब्रा में सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं और बेबाकी से अपने हुस्न का दीदार करा रही हैं.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
5/10

टोन्ड फिगर देख फैंस हुए दीवाने

वहीं, इस फोटो में एक्ट्रेस ने अपना साइड लुक और कॉन्फिडेंस के साथ हुस्न दिखाया है. जॉर्जिया की यह फोटोज देख फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं और कमेंट्स में तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
6/10

ब्लू बिकिनी में एक से बढ़कर एक पोज दिए

जॉर्जिया ने ब्लू और व्हाइट बिकिनी में इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं. ब्लू और व्हाइट बिकिनी में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस आंखों पर काला चश्मा और सिर पर हैट लगाए अपनी कमर पर हाथ रखकर कैमरा के लिए पोज कर रही हैं.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
7/10

व्हाइट बिकिनी में लगीं कहर

जॉर्जिया एंड्रियानी ने व्हाइट बिकिनी में भी सेक्सी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. इन फोटोज में जॉर्जिया समंदर किनारे व्हाइट बिकिनी में अपने हुस्न का दीदार करा रही हैं.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
8/10

पर्पल बिकिनी में रेत पर बैठ दिया पोज

तो वहीं, इन फोटोज में एक्ट्रेस पर्पल कलर की बिकिनी में रेत पर बैठी हैं और बालों में फूल लगाकर अपनी अदाओं को जलवा दिखा रही हैं. जॉर्जिया एंड्रियानी ने इसी तरह की फोटोज से अपना इंस्टाग्राम भर रखा है.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
9/10

जॉर्जिया ने बेबाकी से दिखाया क्लीवेज

जॉर्जिया कभी पिंक, तो कभी व्हाइट, तो कभी किसी और रंग की बिकिनी पहन समंदर और पूल में पोज देती रहती हैं. अब यह वह सोशल मीडिया पर अटेंशन लेने के लिए करती हैं या फिर किसी और वजह से इसके बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन, उनकी बिकिनी और सेक्सी फोटोज फैंस को खूब पसंद आती है.

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
10/10

जॉर्जिया एंड्रियानी का वर्कफ्रंट

जॉर्जिया एंड्रियानी के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने साल 2017 में गेस्ट इन लंदन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस को लंबे समय तक कोई काम नहीं मिला. फिर जॉर्जिया साल 2024 में मार्टिन नाम की फिल्म में नजर आई थीं. इसके अलावा एक्ट्रेस कई म्यूजिक वीडियोज का हिस्सा बन चुकी हैं.

Tags:
bollywood newsentertainment newsgiorgia andrianiGiorgia Andriani Moviesgiorgia andriani Photos
नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery
नहीं मिल रहा काम, अरबाज खान का भी छूटा साथ…तो हुस्न दिखाने को मजबूर हुई हसीना! - Photo Gallery