Gift Ideas For Mothers Day: कम पैसों में कैसे मां को कराएं स्पेशल फील? ये गिफ्ट्स हैं सबसे सही जवाब
Gift Ideas For Mothers Day: एक छोटा सा, लेकिन दिल को छू लेने वाला काम भी आपकी माँ को बहुत खास महसूस करा सकता है. इस साल, ऐसी सरप्राइज़ पर ध्यान दें जो सीधे आपके दिल से निकली हों. मदर्स डे आपकी माँ को खास महसूस कराने का सबसे अच्छा मौका है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. कभी-कभी, सबसे यादगार तोहफ़े वो होते हैं जो प्यार, मेहनत और तारीफ़ दिखाते हैं. पर्सनलाइज़्ड यादगार चीज़ों से लेकर खुद की देखभाल से जुड़ी चीज़ों तक, कम बजट में कई अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं. यहाँ ₹1000 से कम कीमत वाले पाँच ऐसे मदर्स डे गिफ़्ट आइडिया दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आपकी माँ के चेहरे पर ज़रूर मुस्कान आ जाएगी.
पर्सनलाइज़्ड फ़ोटो फ़्रेम
परिवार की किसी प्यारी सी तस्वीर वाला एक कस्टम फ़ोटो फ़्रेम या यादों से भरी एक हाथ से बनी स्क्रैपबुक आपकी माँ के लिए सबसे इमोशनल तोहफ़ों में से एक बन सकती है. इसे और भी ज़्यादा पर्सनल और दिल को छू लेने वाला बनाने के लिए इसमें हाथ से लिखे नोट्स, पुरानी तस्वीरें और छोटे-छोटे मैसेज जोड़ें.
सेल्फ़-केयर हैम्पर
खुशबूदार मोमबत्तियाँ, शीट मास्क, हर्बल चाय, चॉकलेट या स्किनकेयर की ज़रूरी चीज़ों के साथ एक छोटा सा सेल्फ़-केयर किट तैयार करें. यह आपकी माँ को आराम करने और अपने लिए थोड़ा समय निकालने के लिए प्रेरित करने का एक आसान, लेकिन दिल को छू लेने वाला तरीका है.
एक प्यारे से गमले में लगा घर के अंदर का पौधा
पीस लिली, मनी प्लांट या सक्यूलेंट जैसा कोई सुंदर पौधा एक ताज़गी भरा और लंबे समय तक चलने वाला तोहफ़ा होता है. इसे एक सजावटी गमले और हाथ से लिखे एक प्यारे से नोट के साथ दें, ताकि यह और भी खास लगे. यह किफ़ायती है, पर्यावरण के अनुकूल है, और किसी भी जगह में सकारात्मकता भर देता है.
कस्टम कॉफ़ी मग या कुशन
दिल को छू लेने वाले मैसेज, परिवार की तस्वीर या किसी मज़ेदार कोट वाला एक पर्सनलाइज़्ड मग या कुशन रोज़मर्रा के पलों को खास बना सकता है. ये तोहफ़े आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं और ₹1000 के बजट में आराम से आ जाते हैं.
हाथ से बनाया हुआ नाश्ता या रात के खाने का सरप्राइज़
कभी-कभी महंगे तोहफ़ों से ज़्यादा अनुभव मायने रखते हैं. अपनी माँ के लिए उनका पसंदीदा नाश्ता बनाएँ, केक बेक करें, या घर पर ही फ़ेयरी लाइट्स और संगीत के साथ एक सादे से डिनर का प्लान बनाएँ. आपकी मेहनत और जो समय आप इसमें लगाते हैं, वह इस दिन को सचमुच यादगार बना सकता है.