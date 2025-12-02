  • Home>
Geyser Slow Heating Tips: गीजर में पानी गर्म होने में लग रहा टाइम, पक्का हुई होगी ये दिक्कत

Geyser Slow Heating Tips: सर्दियों में गीजर का पानी देर से गरम होना बेहद परेशान करने वाला हो सकता है. अक्सर इसकी वजह स्केलिंग, थर्मोस्टेट की खराबी या बिजली सप्लाई की समस्या होती है. कुछ आसान उपाय अपनाकर आप गीजर की परफॉर्मेंस फिर से तेज कर सकते हैं और ठंड में बिना परेशानी गर्म पानी पा सकते हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: December 2, 2025 4:30:53 PM IST

स्केलिंग का जमाव (Scaling Build-up)

सर्दियों में गीजर के स्लो होने की सबसे बड़ी वजह स्केलिंग होती है. पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स टंकी और हीटिंग एलिमेंट पर जम जाते हैं, जिससे पानी गरम होने की रफ्तार कम हो जाती है.

हीटिंग एलिमेंट पर मोटी परत बनना (Thick Layer on Heating Element)

स्केलिंग बढ़ने पर हीटिंग एलिमेंट और पानी के बीच सीधा संपर्क कम हो जाता है. इससे पानी देर से गरम होता है और कई बार हीटिंग एलिमेंट खराब भी हो सकता है.

समय-समय पर सर्विसिंग की जरूरत (Need for Regular Servicing)

विशेषज्ञों के अनुसार, हर सर्दी के शुरू होने से पहले गीजर की सर्विस कराना जरूरी है. डी-स्केलिंग और पार्ट्स की सफाई से गीज़र पहले जैसी स्पीड से पानी गरम करने लगता है और बिजली की भी बचत होती है.

तापमान कम सेट होना (Low Temperature Setting)

अगर गीजर का थर्मोस्टेट तापमान कम पर सेट है, तो पानी को गरम होने में स्वाभाविक रूप से ज्यादा समय लगेगा. इसलिए सेटिंग चेक करना जरूरी है.

थर्मोस्टेट खराब होना (Faulty Thermostat)

अगर तापमान सही सेट होने के बाद भी पानी देर से गरम हो रहा है, तो इसका कारण थर्मोस्टेट का खराब होना हो सकता है. ऐसे में इसे बदलवाना ही सही विकल्प है.

बिजली सप्लाई की समस्या (Power Supply Issue)

कई बार कम वोल्टेज या वायरिंग की दिक्कत के कारण गीजर फुल क्षमता से काम नहीं करता. इससे पानी धीरे गरम होता है. बिजली सप्लाई की जांच जरूरी है.

पुराना या ओवरलोडेड गीज़र (Old or Overloaded Geyser)

बहुत पुराने गीजर की परफॉर्मेंस स्वाभाविक रूप से घट जाती है. यदि जरूरत के हिसाब से कम क्षमता का गीज़र इस्तेमाल हो रहा है, तो पानी गरम होने में ज्यादा समय लगेगा.

गीजर का सही रख-रखाव (Proper Maintenance Habits)

गीजर को साल में कम से कम एक बार सर्विस करवाना, समय-समय पर टंकी साफ कराना और काम खत्म होने पर बंद करना. इन आदतों से गीजर की उम्र और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होती हैं.

