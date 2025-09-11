रसोई में ही छुपा है बालों की खूबसूरती का राज़, जानिए 10 असरदार फूड्स

हमारे किचन में ऐसे कई फूड्स मौजूद हैं जो न सिर्फ हेल्थ बल्कि हेयर के लिए भी सुपरफूड की तरह काम करते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प को पोषण देते हैं।आइए जानते हैं 10 ऐसे किचन फूड्स जिनसे आप पा सकते हैं घने, चमकदार और हेल्दी बाल।