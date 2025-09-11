  • Home>
रसोई में ही छुपा है बालों की खूबसूरती का राज़, जानिए 10 असरदार फूड्स

 

हमारे किचन में ऐसे कई फूड्स मौजूद हैं जो न सिर्फ हेल्थ बल्कि हेयर के लिए भी सुपरफूड की तरह काम करते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प को पोषण देते हैं।आइए जानते हैं 10 ऐसे किचन फूड्स जिनसे आप पा सकते हैं घने, चमकदार और हेल्दी बाल।

By: Komal Kumari Last Updated: September 11, 2025 17:05:14 IST
अंडे

अंडा बालों के लिए प्रोटीन और बायोटिन का सबसे अच्छा स्रोत है। ये दोनों ही तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं।

दही

दही में प्रोटीन और विटामिन B5 पाया जाता है जो बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है और डैंड्रफ कम करने में मदद करता है।

पालक

पालक में आयरन, विटामिन A और C मौजूद होते हैं जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और हेयर ग्रोथ तेज होती है।

आंवला

आंवला विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, जो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाकर बालों को मजबूत करता है। यह स्कैल्प को हेल्दी रखता है और डैंड्रफ से भी बचाता है।

बादाम

बादाम में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और विटामिन E मौजूद होते हैं जो बालों में नेचुरल शाइन लाते हैं। यह स्कैल्प को पोषण देकर ड्राईनेस और हेयर फॉल कम करता है।

नारियल

नारियल में हेल्दी फैट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो बालों को अंदर से मजबूती देते हैं। नारियल का पानी, नारियल का दूध और नारियल तेल , तीनों ही हेयर हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद हैं।

गाजर

गाजर विटामिन A का बेहतरीन स्रोत है, जो स्कैल्प को हेल्दी रखता है और बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। यह स्कैल्प में नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन को भी बैलेंस करता है जिससे बाल ड्राई नहीं होते।

मेथी दाना

मेथी दाना बालों के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है। इसमें प्रोटीन और आयरन पाया जाता है जो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है।

ओट्स

ओट्स फाइबर और जिंक से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व बालों को टूटने से बचाते हैं और स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं।

कद्दू के बीज

कद्दू के बीज जिंक, आयरन और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का पावरहाउस हैं। ये स्कैल्प को पोषण देते हैं और बालों को घना व चमकदार बनाते हैं।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

