चाहिए Glowing Skin? तो इस तरह के खाने को शामिल करें अपनी डाइट में, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

मानसून का मौसम जहां एक तरफ ठंडक और राहत लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ यह त्वचा और बालों के लिए कई समस्याएं भी साथ लाता है। इस मौसम में नमी अधिक होती है जिससे चेहरा चिपचिपा लगने लगता है, मुंहासे बढ़ जाते हैं, बाल झड़ते हैं और त्वचा अपनी चमक खोने लगती है। आइए जानते हैं, इस बरसात में आपको अपनी  डाइट  में क्या शामिल करना चाहिए ताकि आपका खूबसूरती  मौसम के साथ मुरझाए नहीं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 7, 2025 13:50:21 IST
1/7

मौसमी फल

बरसात के मौसम में मौसमी फल जैसे सेब, नाशपाती, लीची और जामुन त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं। इनमें मौजूद विटामिन-सी और फाइबर त्वचा की सफाई करते हैं और उसमें निखार लाते हैं।

2/7

हरी सब्जियाँ

भिंडी, तोरई, लौकी, पालक और मेथी जैसी सब्ज़ियाँ मानसून में शरीर को हल्का रखती हैं और पाचन में मदद करती हैं। ये सब्ज़ियाँ त्वचा को विटामिन-ए, आयरन और ज़िंक जैसे पोषक तत्व देती हैं जो झुर्रियों, मुंहासों और बालों के झड़ने से बचाते हैं।

3/7

अदरक और लहसुन

अदरक और लहसुन ना सिर्फ़ स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि मानसून में त्वचा और बालों के लिए संजीवनी का काम करते हैं। ये संक्रमण से लड़ते हैं और रक्त संचार को सुधारते हैं जिससे त्वचा पर चमक आती है।

4/7

दही

मानसून में पाचन ठीक रखना ज़रूरी है, और दही इसमें मदद करता है। यह प्रोबायोटिक होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और त्वचा को दाग-धब्बों से बचाता है।

5/7

नारियल पानी

नारियल पानी शरीर को डीटॉक्स करता है और त्वचा को अंदर से नमी देता है। इसमें पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा की सूजन और दाने कम करते हैं।

6/7

अंकुरित अनाज

अंकुरित मूंग, चना, या मोठ में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो त्वचा और बालों की मरम्मत करते हैं। यह मानसून के मौसम में होने वाले पोषण की कमी को पूरा करते हैं और त्वचा को जवान बनाए रखते हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

