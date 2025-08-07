चाहिए Glowing Skin? तो इस तरह के खाने को शामिल करें अपनी डाइट में, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

मानसून का मौसम जहां एक तरफ ठंडक और राहत लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ यह त्वचा और बालों के लिए कई समस्याएं भी साथ लाता है। इस मौसम में नमी अधिक होती है जिससे चेहरा चिपचिपा लगने लगता है, मुंहासे बढ़ जाते हैं, बाल झड़ते हैं और त्वचा अपनी चमक खोने लगती है। आइए जानते हैं, इस बरसात में आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए ताकि आपका खूबसूरती मौसम के साथ मुरझाए नहीं।