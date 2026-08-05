महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे को देखते ही हुआ प्यार, फिर बनाई दूरियां; लेकिन इश्क का चढ़ा ऐसा रंग, 10 साल तक डेट और कर ली शादी

Genelia D’Souza – Riteish Deshmukh Love Story: कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं. ठीक वैसी ही कुछ प्रेम कहानी है जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख. इनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं. दोनों की पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी और वहीं एक-दूसरे को दिल दे बैठे थे ये एक्टर्स. लेकिन शादी के पहले दोनों ने 10 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. चलिए जानते हैं कि इनकी दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में.