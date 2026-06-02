Gen Z के 10 स्लैंग वर्ड्स जो मिलेनियल्स को कर सकते हैं पूरी तरह कन्फ्यूज, क्या आप जानते हैं इनके मतलब?
आज के समय में सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैटिंग ने लोगों के बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. खासकर नई पीढ़ी यानी Gen Z ऐसे कई छोटे और कोड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिन्हें समझना सभी के लिए आसान नहीं होता. कई बार मिलेनियल्स या बड़े लोग इन शब्दों को पढ़कर उलझन में पड़ जाते हैं कि इनका सही मतलब क्या है. जेरोधा के CEO नितिन कामथ का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह वीडियो तब बनाया गया था, जब काम की जगह पर एक आम बातचीत Gen Z की बोलचाल से जुड़े एक मजेदार क्विज में बदल गई. इस क्लिप को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए गौरी भाट गंडोत्रा ने कैप्शन दिया “कॉर्पोरेट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बॉस के साथ.”
FR
FR का अर्थ "For Real For Real" है. लोग इसका इस्तेमाल किसी बात पर जोर देने के लिए, या यह दिखाने के लिए करते हैं कि वे दूसरे व्यक्ति की बात से पूरी तरह सहमत हैं.
IYKYK
IYKYK का मतलब है "If You Know, You Know" (अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं). इस संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कोई बात हर किसी की समझ में नहीं आती और केवल कुछ ही लोग उसका अर्थ समझ पाते हैं.
No Cap
"No Cap" का मतलब है "बिल्कुल सच". जब कोई यह बताना चाहता है कि वह पूरी ईमानदारी से बोल रहा है तो वह "No Cap" का इस्तेमाल करता है.
Bet
"Bet" Gen Z द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्लैंग शब्द है, जिसका मतलब "ठीक है" या "पक्का" होता है. जब कोई "Bet" कहता है तो वह यह इशारा कर रहा होता है कि वह किसी चीज के लिए तैयार है या किसी प्लान से सहमत है.
Rizz
Rizz एक ऐसी क्षमता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम बनाती है, विशेष रूप से बातचीत के माध्यम से.
Delulu
"Delulu" शब्द "delusional" का संक्षिप्त रूप है. इसका इस्तेमाल ऐसे लोगों के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो असलियत का सामना करने के बजाय अपनी ही कल्पनाओं में खोए रहते हैं या ऐसी उम्मीदों के साथ जीते हैं जिनके पूरा होने की संभावना बहुत कम होती है. सोशल मीडिया पर, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मजाक और मनोरंजन के लिए किया जाता है.
FOMO
FOMO का मतलब है किसी खास मौके, ट्रेंड या मज़ेदार अनुभव से चूक जाने का डर. जब लोग सोशल मीडिया पर दूसरों को कुछ नया या रोमांचक करते हुए देखते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि वे किसी जरूरी चीज से पीछे छूट रहे हैं.
TBH
TBH का मतलब है "To Be Honest" (सच कहूं तो). इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को ईमानदारी से या बिना किसी हिचकिचाहट के जाहिर करना चाहता है. आजकल चैटिंग और सोशल मीडिया पर यह शब्द बहुत आम हो गया है.