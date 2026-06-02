Gen Z के 10 स्लैंग वर्ड्स जो मिलेनियल्स को कर सकते हैं पूरी तरह कन्फ्यूज, क्या आप जानते हैं इनके मतलब?

आज के समय में सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैटिंग ने लोगों के बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. खासकर नई पीढ़ी यानी Gen Z ऐसे कई छोटे और कोड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिन्हें समझना सभी के लिए आसान नहीं होता. कई बार मिलेनियल्स या बड़े लोग इन शब्दों को पढ़कर उलझन में पड़ जाते हैं कि इनका सही मतलब क्या है. जेरोधा के CEO नितिन कामथ का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह वीडियो तब बनाया गया था, जब काम की जगह पर एक आम बातचीत Gen Z की बोलचाल से जुड़े एक मजेदार क्विज में बदल गई. इस क्लिप को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए गौरी भाट गंडोत्रा ​​ने कैप्शन दिया “कॉर्पोरेट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बॉस के साथ.”