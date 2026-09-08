कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से लड़ा चुनाव, पंजाब के मशहूर सिंगर से पहले की शादी, अब हुआ तलाक, कौन हैं गीत ग्रेवाल?

Who is Guneet Grewal: पंजाबी सिंगर परमिश वर्मा ने शादी के पांच साल बाद गीत ग्रेवाल (गुनीत ग्रेवाल) से तलाक की पुष्टि की है. इस जोड़े ने 19 अक्टूबर, 2021 को कनाडा में पारंपरिक पंजाबी रीति-रिवाजों से शादी की थी. यह पुष्टि तब आई है जब परमिश को एक्ट्रेस और मॉडल हरमन बरार के साथ अपने नए रिश्ते को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. उनके साथ डेटिंग की अफवाहें तब उड़ीं जब उनके साथ में बिताए पलों के वीडियो वायरल हुए. ऐसे में आइए जानते हैं कि हरमन बरार कौन हैं? इसके साथ-साथ ये भी जानेंगे कि उनकी पूर्व पत्नी गीत ग्रेवाल उर्फ गुनीत ग्रेवाल कौन हैं?