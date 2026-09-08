कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से लड़ा चुनाव, पंजाब के मशहूर सिंगर से पहले की शादी, अब हुआ तलाक, कौन हैं गीत ग्रेवाल?
Who is Guneet Grewal: पंजाबी सिंगर परमिश वर्मा ने शादी के पांच साल बाद गीत ग्रेवाल (गुनीत ग्रेवाल) से तलाक की पुष्टि की है. इस जोड़े ने 19 अक्टूबर, 2021 को कनाडा में पारंपरिक पंजाबी रीति-रिवाजों से शादी की थी. यह पुष्टि तब आई है जब परमिश को एक्ट्रेस और मॉडल हरमन बरार के साथ अपने नए रिश्ते को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. उनके साथ डेटिंग की अफवाहें तब उड़ीं जब उनके साथ में बिताए पलों के वीडियो वायरल हुए. ऐसे में आइए जानते हैं कि हरमन बरार कौन हैं? इसके साथ-साथ ये भी जानेंगे कि उनकी पूर्व पत्नी गीत ग्रेवाल उर्फ गुनीत ग्रेवाल कौन हैं?
परमिश वर्मा ने अपने पत्नी से तलाक की घोषणा की
पंजाबी सिंगर परमिश वर्मा ने शादी के पांच साल बाद गीत ग्रेवाल (गुनीत ग्रेवाल) से तलाक की पुष्टि की है. इस जोड़े ने 19 अक्टूबर, 2021 को कनाडा में पारंपरिक पंजाबी रीति-रिवाजों से शादी की थी.
कौन हैं गीत ग्रेवाल?
गीत का पूरा नाम गुनीत ग्रेवाल है, जोकि एक कनाडाई वकील हैं और उन्होंने राजनीति में भी काम किया है. उन्होंने 2021 के कनाडाई फेडरल चुनाव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था.
हार गई थीं चुनाव
गुनीत ने ब्रिटिश कोलंबिया के मिशन-मैट्सक्वी-फ़्रेजर कैन्यन चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. हालांकि, वह कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ब्रैड विस से चुनाव हार गईं.
उनके माता-पिता हैं भारतीय
उनके चुनावी प्रोफाइल के अनुसार, गुनीत भारतीय प्रवासियों की बेटी हैं. उनके माता-पिता ने शुरुआत में सफाई और कंस्ट्रक्शन के काम किए, ताकि वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और अवसर बना सकें. बाद में यह परिवार अपने समुदाय का एक अहम हिस्सा बन गया. वे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के निर्माण और मैनेजमेंट में भी शामिल थे, जिनमें एबॉट्सफोर्ड का समिट सेंटर भी शामिल है.
हरमन बरार कौन हैं?
हरमन बरार पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली एक भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने हाल ही में सिंगर-एक्टर परमिश वर्मा के साथ अपने संबंधों की अफवाहों के कारण मीडिया का काफी ध्यान खींचा है.
कई पंजाबी फिल्मों में किया काम
हरमन बरार ने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया हैं. जिनमें हरजीता (2018), रब दा रेडियो 2 (2019), लेख (2022) और तबाह शामिल हैं. उन्होंने परमीश वर्मा के साथ ‘देखी जा’ और दिलप्रीत ढिल्लों के साथ ‘टौर’ जैसे संगीत वीडियो में अभिनय किया है.
परमिश वर्मा के साथ रिश्तों को लेकर आई चर्चा में
परमिश वर्मा के साथ हरमन बरार के रिश्तों को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. परमिश वर्मा के साथ लगातार मिलकर बनाई गई रील्स और करीबी तस्वीरें शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर उनके बीच रिश्ते को लेकर जबरदस्त अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गईं.