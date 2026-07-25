गौतम गंभीर vs वीवीएस लक्ष्मण… कौन है बेहतर कोच, खिलाड़ी के तौर पर कौन आगे? देखें आंकड़े

Gautam Gambhir vs VVS Laxman: भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. गौतम गंभीर की गैरमौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके अंडर भारत ने अपने पहले ही मैच में जिम्बाब्वे को हराकर जीत दर्ज की. वहीं, इससे पहले गंभीर के अंडर में भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल में लगातार 7 मैच हारकर आई थी. अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर से बेहतर बता रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आंकड़ों में कौन ज्यादा बेहतर…