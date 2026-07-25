गौतम गंभीर vs वीवीएस लक्ष्मण… कौन है बेहतर कोच, खिलाड़ी के तौर पर कौन आगे? देखें आंकड़े

गौतम गंभीर vs वीवीएस लक्ष्मण… कौन है बेहतर कोच, खिलाड़ी के तौर पर कौन आगे? देखें आंकड़े
Gautam Gambhir vs VVS Laxman: भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. गौतम गंभीर की गैरमौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके अंडर भारत ने अपने पहले ही मैच में जिम्बाब्वे को हराकर जीत दर्ज की. वहीं, इससे पहले गंभीर के अंडर में भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल में लगातार 7 मैच हारकर आई थी. अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर से बेहतर बता रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आंकड़ों में कौन ज्यादा बेहतर…
गंभीर बनाम लक्ष्मण
गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं. जब किसी वजह से गौतम गंभीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के अंतरिम हेड कोच की जिम्मेदारी निभाते हैं.
वीवीएस लक्ष्मण का कोचिंग रिकॉर्ड
वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में भारत ने साल 2022 के एशिया कप में हिस्सा लिया था, लेकिन फाइनल में जगह नहीं बना पाई. हालांकि इसके बाद भारत ने 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. इससे पहले साल 2022 में ही भारतीय टीम आयरलैंड और जिम्बाब्वे दौरे पर गई, जहां पर सीरीज क्लीन स्वीप किए. इसके अलावा न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज में 1-0 से जीत दर्ज की, जबकि वनडे में 0-1 से हारी.
गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड
गौतम गंभीर को साल 2024 में भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था. उनके अंडर भारत ने साल 2026 का टी20 विश्व कप जीता और चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की. हालांकि उनके कार्यकाल में ही भारत ने पहली बार आयरलैंड में टी20 सीरीज गंवाई. इतना ही नहीं, उनके अंडर ही भारत को वनडे में 27 साल बाद श्रीलंका में हार मिली. इसके अलावा भारतीय टीम को घर पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी हार मिली.
पिछले 10 T20I मैचों में कैसा प्रदर्शन?
हालिया आंकड़ों की बात करें, तो वीवीएस लक्ष्मण कोचिंग में भारत ने पिछले 10 T20I मैचों में 9 जीत दर्ज की है, जबकि 1 हार मिली है. वहीं, गंभीर के अंडर में भारतीय टीम को पिछले 10 T20I मैचों में 3 जीत और 6 हार मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा.
वीवीएस लक्ष्मण का करियर
वीवीएस लक्ष्मण ने भारत के लिए 134 टेस्ट खेले, जिसमें 46 की औसत से 8,781 रन बनाए. इसमें 17 शतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे में वीवीएस लक्ष्मण ने 86 मैचों में 6 शतक की मदद से 2,338 रन बनाए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 20 मैचों में 282 रन दर्ज हैं.
गंभीर का करियर
गौतम गंभीर ने भारत के लिए 58 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 9 की मदद से 4,154 रन बनाए. इसके अलावा वनडे में उन्होंने 147 मैचों में 11 शतक की मदद से 5,238 रन बनाए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में गंभीर के नाम 37 मैचों में 932 रन दर्ज हैं.
गंभीर बनाम लक्ष्मण
आंकड़ों पर नजर डालें, तो कोच के तौर पर वीवीएस लक्ष्मण का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन गंभीर के अंडर भारत ने 2 आईसीसी खिताब जीते हैं. वहीं, खिलाड़ी के तौर पर वीवीएस लक्ष्मण रेड बॉल में आगे हैं, जबकि गंभीर व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहतर हैं.