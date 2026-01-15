2007 कानपुर वनडे की वो दुश्मनी, जो 18 साल बाद भी है जारी! जानें क्यों आज भी एक-दूसरे के ‘खून के प्यासे’ हैं गंभीर और अफरीदी?

गंभीर VS अफरीदी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर क्रिकेट के सबसे आक्रामक खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. गंभीर को हमेशा एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने बड़े मौकों पर टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया. चाहे वह 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 75 रन की पारी हो या 2011 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनकी 97 रन की पारी, दोनों ही मौकों पर उनके योगदान ने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. दूसरी ओर, शाहिद अफरीदी ने भले ही पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी ट्रॉफी न जीती हो, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हलचल मचाई.