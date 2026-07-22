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कभी बनाया चैंपियन, तो कभी बचाई लाज, गौतम गंभीर की वो 5 पारियां, जो कभी नहीं भूल पाएंगे भारतीय फैंस

Gautam Gambhir Top 5 knocks: टीम इंडिया का हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर ने कई सालों तक भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला. इस दौरान उन्होंने कई अहम और मैच जिताऊ पारियां खेलीं. आज के समय में भले ही गौतम गंभीर को हेड कोच को तौर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने भारतीय टीम को विश्व कप जिताने में भी अहम भूमिका निभाई है. आज हम आपको गंभीर की उन 5 पारियों के बारे में बताएंगे, जब उन्होंने अपने बल्ले से टीम इंडिया का लाज बचाई.


By: Ankush Upadhayay | Published: July 22, 2026 5:22:16 PM IST

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विश्व कप फाइनल में 97 रनों की पारी. - Photo Gallery
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विश्व कप फाइनल में 97 रन

साल 2011 विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम 276 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी. भारतीय टीम ने सिर्फ 31 रन पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का विकेट गंवा दिया था. ऐसे मुश्किल समय में गौतम गंभीर ने टीम की पारी को संभाला. उन्होंने 122 गेंद पर 97 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया. उन्होंने एमएस धोनी (91) के साथ बड़ी साझेदारी की.

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टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में 75 रन

साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी गौतम गंभीर ने शानदार पारी खेली थी. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 54 गेंदों पर 75 रन बनाए थे. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 158 का टारगेट खड़ा किया. भारत ने इस मुकाबले में 5 रन से जीत दर्ज की थी और टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीता था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ गौतम गंभीर की 137 रनों की पारी. - Photo Gallery
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न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में 137 रन

वनडे और टी20 इंटरनेशनल के अलावा गौतम गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में भी कई बार भारतीय टीम की लाज बचाई. साल 2009 में नेपियर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 619 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारत पहली पारी में 305 पर ऑलआउट हो गया था, जिससे फॉलोऑन खेलना पड़ा. गंभीर ने दूसरी पारी में क्रीज पर 643 मिनट (करीब 11 घंटे) बिताए. उन्होंने 436 गेंदों का सामना करते हुए 137 रन बनाए. गंभीर ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर बड़ी साझेदारियां की, जिसके दम पर भारत ने मैच ड्रॉ कर दिया.

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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 206 रन

साल 2008 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलते हुए कंगारुओं की खतरनाक गेंदबाजी का सामना किया था. उन्होंने 380 गेंदों का सामना करते हुए 26 चौके और 1 छक्के की मदद से 206 रनों की मैराथन पारी खेली थी. इसके दम पर भारत ने मैच ड्रॉ करा दिया. इस सीरीज में गंभीर ने अपने करियर का एकमात्र टेस्ट दोहरा शतक भी लगाया था.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ गंभीर की अहम पारी. - Photo Gallery
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साउथ अफ्रीका के खिलाफ 64 रन

साल 2011 में गंभीर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 64 रन बनाए थे, जो टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हुए. दरअसल, मैच के आखिरी दिन भारतीय टीम 340 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी. सहवाग और द्रविड़ जल्दी आउट हो गए. ऐसे में गौतम गंभीर ने एक छोर से पारी को संभाला और 4 घंटे से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी की. उन्होंने 184 गेंदों में 64 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने मैच ड्रॉ कर दिया.

गौतम गंभीर ने कब लिया रिटायरमेंट? - Photo Gallery
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गंभीर ने कब लिया संन्यास?

गौतम गंभीर ने 4 दिसंबर 2018 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का एलान किया था. इसके बाद उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया. फिर कोचिंग की दुनिया में कदम रखा.

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गंभीर का हेड कोच के तौर पर प्रदर्शन

साल 2024 में गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने. उनके कार्यकाल में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी भी टीम इंडिया ने अपने नाम की.

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Gautam Gambhir
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