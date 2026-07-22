कभी बनाया चैंपियन, तो कभी बचाई लाज, गौतम गंभीर की वो 5 पारियां, जो कभी नहीं भूल पाएंगे भारतीय फैंस

न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में 137 रन

वनडे और टी20 इंटरनेशनल के अलावा गौतम गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में भी कई बार भारतीय टीम की लाज बचाई. साल 2009 में नेपियर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 619 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारत पहली पारी में 305 पर ऑलआउट हो गया था, जिससे फॉलोऑन खेलना पड़ा. गंभीर ने दूसरी पारी में क्रीज पर 643 मिनट (करीब 11 घंटे) बिताए. उन्होंने 436 गेंदों का सामना करते हुए 137 रन बनाए. गंभीर ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर बड़ी साझेदारियां की, जिसके दम पर भारत ने मैच ड्रॉ कर दिया.