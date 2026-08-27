गंभीर, द्रविड़ या शास्त्री… किस कोच ने बदली टीम इंडिया की किस्मत? कौन रहा सबसे सफल

Gambhir vs Dravid vs Shastri: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. उनकी तुलना पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री से की जाती है. कई लोगों को कहना है कि गौतम गंभीर पूर्व कोचों की तरह टीम इंडिया में अच्छा माहौल बनाकर नहीं रख पाते हैं. इसकी वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं रहता है. वहीं, कई लोग गंभीर की खूब तारीफ करते हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग के अंडर भारत ने 2 ICC खिताब जीते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि तीनों में से कौन कोच के रूप में सबसे बेहतर रहा है.