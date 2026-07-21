5 स्टार खिलाड़ी जिनका करियर गौतम गंभीर के राज में हुआ खत्म! एक के नाम दर्ज है वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

गौतम गंभीर के भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने के बाद से ही चीज़ें थोड़ी उथल-पुथल भरी रही हैं. एक तरफ जहाँ टीम को कई अहम सीरीज़ में हार का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ गंभीर और कुछ खिलाड़ियों के बीच अनबन की ख़बरें भी लगातार सामने आ रही हैं. गंभीर के आने के बाद से टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों का करियर या तो खत्म होने के कगार पर पहुँच गया है या फिर उनकी टीम में वापसी के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं. आइए, ऐसे ही 5 खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं…