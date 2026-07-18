भारत के 5 क्रिकेटर्स, जिन्हें गौतम गंभीर देखना भी पसंद नहीं करते! कोई टीम से बाहर, कोई जगह बचाने की कर रहा कोशिश

Gautam Gambhir Dislike Players: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर विवादों में रहते हैं. हाल ही में रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के आने के बाद गौतम गंभीर पर बड़े सवाल खड़े हो गए. सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर को बड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. फैंस का कहना है कि गौतम गंभीर को रोहित शर्मा और विराट कोहली का टीम में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि वह सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ हैं. हालांकि रोहित और विराट ही सिर्फ ऐसे खिलाड़ी नहीं है. उनके अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें गंभीर के कार्यकाल में टीम से बाहर जाना पड़ा या वो टीम में अपनी जगह बनाने के कोशिश में लगा हुआ है. जानें कौन हैं वो 5 खिलाड़ी…