10 साल की शादी टूटने से पहले गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के ये 5 विवादित बयान मचा रहे हैं बवाल

Divorce Confirmed

आकांक्षा चमोला ने पुष्टि की कि वे और गौरव खन्ना शादी के लगभग 10 साल बाद तलाक ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है.