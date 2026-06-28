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10 साल की शादी टूटने से पहले गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के ये 5 विवादित बयान मचा रहे हैं बवाल

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला लगभग एक दशक तक साथ रहने के बाद अपनी शादी खत्म कर रहे हैं. आकांक्षा ने ‘लॉक अप’ सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान तलाक की पुष्टि की और बताया कि वे एक साल से अलग रह रहे थे.


By: Anshika thakur | Published: June 28, 2026 11:18:05 AM IST

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गौरव खन्ना आकांक्षा चमोला तलाक - Photo Gallery
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Divorce Confirmed

आकांक्षा चमोला ने पुष्टि की कि वे और गौरव खन्ना शादी के लगभग 10 साल बाद तलाक ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है.

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Different Views on Parenthood

“बिग बॉस 19” के दौरान, गौरव ने बताया कि वह बच्चे चाहते थे, जबकि आकांक्षा नहीं. उन्होंने कहा कि वह उनके फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी.

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Akanksha on Not Having Kids

आकांक्षा ने कहा कि माता-पिता बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है और "बच्चा पैदा करना कोई हलवा बनाना नहीं है,." उन्होंने बताया कि मां बनने के बारे में सोचने से पहले वह अपने करियर और पर्सनल लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहती थीं.

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Gaurav's Sacrifice

गौरव ने बताया कि उन्होंने हमेशा पिता बनने का सपना देखा था, लेकिन अपनी पत्नी के फैसले के प्रति प्यार और सम्मान के कारण उन्होंने अपनी इच्छा को किनारे रख दिया. एक ऐसा फैसला जो बाद में झगड़े की वजह बना.

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Cryptic Social Media Post

जनवरी 2026 में रिश्तों को लेकर आकांक्षा की रहस्यमयी पोस्ट ने तलाक की अफवाहों को हवा दी. बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि पोस्ट केवल एक आने वाली वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए थीं और उनका उनकी शादी से कोई लेना-देना नहीं था.

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Denying Divorce Rumours

अलग होने की घोषणा से पहले, गौरव और आकांक्षा दोनों ने सार्वजनिक रूप से वैवाहिक समस्याओं की खबरों का खंडन किया था. उन्होंने कहा कि वे साथ में खुश हैं और अलग होने की अटकलों को खारिज कर दिया.

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No Single Reason Behind the Split

आकांक्षा ने स्पष्ट किया कि न तो बच्चे पैदा करने को लेकर असहमति और न ही कोई एक झगड़ा तलाक की एकमात्र वजह थी. उन्होंने बताया कि भविष्य को लेकर उनकी सोच अलग-अलग थी और वे जीवनसाथी के तौर पर तालमेल नहीं बिठा पाए.

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Public Reaction

तलाक की घोषणा ने फैंस को चौंका दिया. यह कपल हमेशा लोगों के सामने एक खुशहाल रिश्ते की छवि पेश करता था, इसलिए उनके अलग होने की पुष्टि अप्रत्याशित थी.

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