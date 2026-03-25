Garuda Purana: मृत्यु से पहले मिलते हैं ये 6 संकेत, क्या कहते हैं गरुड़ पुराण के रहस्य?

Garuda Purana: गरुड़ पुराण के अनुसार, इंसान को अपने कर्मों का फल जीवन के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ता है. इस ग्रंथ में मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ संकेतों का उल्लेख है, जैसे सांसों की गति में बदलाव, अजीब सपने आना, हथेली की रेखाओं का धुंधला होना, परछाई साफ न दिखना, अदृश्य शक्तियों का आभास और नाक स्पष्ट न दिखना. ये सभी संकेत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इन्हें आत्मा के अगले सफर की तैयारी के रूप में देखा जाता है.