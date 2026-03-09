Garmi Me Kya Khaye: गर्मी में करें इन चीजों का सेवन, शरीर रहेगा ठंडा
Garmi Me Kya Khaye: गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रखना और पाचन को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है. पानी वाले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, दही-छाछ, नारियल पानी और हरी पत्तेदार सब्जियां गर्मी से बचाव, ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं.
पानी से भरपूर फल
तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर, अनानास और पपीता गर्मियों में सबसे अच्छे फल हैं. ये शरीर में पानी की कमी को पूरी करते हैं, हाइड्रेशन बनाए रखते हैं और शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं. इन फलों में प्राकृतिक शर्करा और जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं जो ऊर्जा देते हैं और गर्मी के कारण होने वाली थकान को कम करते हैं.
खीरा और ककड़ी
खीरा और ककड़ी शरीर को ठंडा रखने वाले मेन आहार हैं. इनमें ज्यादा मात्रा में पानी होता है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे पाचन तंत्र सुचारू रहता है. सलाद या हल्की सब्जी के रूप में इन्हें खाने से गर्मी का असर कम होता है और त्वचा को भी नमी मिलती है.
दही और छाछ
दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जो पेट की सेहत को बेहतर बनाता है और ठंडक प्रदान करता है. छाछ (मट्ठा) शरीर को हाइड्रेटेड रखती है और भारी भोजन के बाद आसानी से पच जाती है. रोजाना भोजन में दही या छाछ शामिल करने से गर्मी में शरीर संतुलित और ऊर्जा से भरा रहता है.
हरी पत्तेदार सब्जियां
लौकी, तोरई, पालक, भिंडी और कद्दू हल्की, सुपाच्य और पानी से भरपूर सब्जियां हैं. ये शरीर को ठंडक देती हैं, पाचन सुधारती हैं और गर्मी के मौसम में ताजगी बनाए रखती हैं. इनको सूप, हल्की सब्ज़ी या सलाद के रूप में लिया जा सकता है.
ठंडक देने वाले पेय
नींबू पानी, नारियल पानी, पुदीने का शरबत, सत्तू का घोल और बेल का शरबत गर्मियों में शरीर को ठंडा रखते हैं. ये पेय न केवल हाइड्रेशन बनाए रखते हैं बल्कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं.
प्याज
कच्चा प्याज सलाद में शामिल करना गर्मियों में बहुत फायदेमंद है. इसमें एंटीऑक्सिडेंट और आवश्यक मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को गर्मी से होने वाले असर जैसे हीटस्ट्रोक से बचाते हैं. प्याज खाने से पाचन भी बेहतर होता है और स्वाद भी बढ़ता है.
पुदीना और धनिया
पुदीना और धनिया न केवल खाने में स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि ये शरीर में ठंडक पहुंचाने वाले प्राकृतिक हर्ब्स हैं. इन्हें सलाद, रायता या सब्जियों में शामिल करके गर्मियों में ताजगी और ठंडक दोनों प्राप्त की जा सकती हैं.