Garmi Me Kya Khaye: गर्मी में करें इन चीजों का सेवन, शरीर रहेगा ठंडा

पानी से भरपूर फल

तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर, अनानास और पपीता गर्मियों में सबसे अच्छे फल हैं. ये शरीर में पानी की कमी को पूरी करते हैं, हाइड्रेशन बनाए रखते हैं और शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं. इन फलों में प्राकृतिक शर्करा और जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं जो ऊर्जा देते हैं और गर्मी के कारण होने वाली थकान को कम करते हैं.