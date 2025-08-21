Gangtok से लेकर Lachung सिक्किम के टॉप 7 हिल स्टेशन, जहां मॉनसून में घूमना है सबसे खास अनुभव

सिक्किम भारत का एक ऐसा खूबसूरत राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहां बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल, बहते झरने और घाटियां इसे एक जन्नत जैसा अहसास कराती हैं। प्रकृति प्रेमी, हनीमून कपल्स, एडवेंचर लवर्स और परिवार हर कोई यहां अपनी यादगार छुट्टियां बिता सकता है। आइए जानते हैं सिक्किम के सात खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में जो सचमुच जन्नत के टुकड़े लगते हैं और मॉनसून में घूमने के लिए एकदम सही मौका देते हैं।