‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ से ‘शूल’ तक, मनोज बाजपेयी की वो फिल्में, जिनमें उनकी एक्टिंग ने लूट ली महफिल
Manoj Bajpayee Movies: बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘गवर्नर’ आज 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. अभिनेता ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है. कुछ ऐसी फिल्में हैं, जिनमें उनके किरदार ने लूट थी महफिल. देखें लिस्ट.
शूल
साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'शूल' में मनोज बाजपेयी नजर आए थे. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह की भूमिका निभाई है, जिनका तबादला बिहार के मोतिहारी में हो जाता है. जल्द ही वे भ्रष्ट राजनेता बच्चू यादव के गुस्से का शिकार हो जाते हैं, जो धीरे-धीरे उनके और उनके परिवार के लिए खतरा बन जाता है.
सत्या
राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में मनोज बाजपेयी की यह फिल्म रिलीज हुई थी. इसमें जेडी चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर और शेफाली शाह ने अभिनय किया था. फिल्म में मनोज बाजपेयी ने क्राइम बॉस भीकू म्हात्रे की भूमिका से दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस फिल्म के मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता.
गैंग्स ऑफ वासेपुर
फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में मनोज बाजपेयी ने दमदार भूमिका निभाई थी. यह फिल्म दो भागों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के किरदार का सरदार खान नाम रहता है. फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तिग्मांशु धूलिया, हुमा कुरैशी, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अहलावत, पीयूष मिश्रा, ऋचा चड्ढा और रीमा सेन जैसे कलाकार हैं. यह फिल्म 1940 के दशक के आरंभ से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक के समय पर आधारित है और तीन पीढ़ियों तक फैले आपस में लड़ रहे परिवारों के बीच सत्ता और बदले की क्रूर लड़ाई की कहानी बयां करती है.
राजनीति
फिल्म में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के किरदारों को ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन मनोज बाजपेयी भी अपने दमदार अभिनय से अलग छाप छोड़ते हैं. उनकी और अजय देवगन की जोड़ी स्क्रीन पर काफी प्रभावशाली लगती है. दोनों के कई दृश्य साथ हैं, जिन्हें दर्शकों ने पसंद किया. मनोज बाजपेयी का वीरेंद्र प्रताप वाला किरदार भले ही ज्यादा चर्चा में नहीं रहा, लेकिन उनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से यह किरदार काफी यादगार बन जाता है.
पिंजर
उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी अभिनीत इस फिल्म की कहानी काफी शानदार है. यह फिल्म ग्रामीण भारत को दिखाती है. जिसमें राशिद ( मनोज बाजपेयी) की कहानी बताती है, जो पुरो ( उर्मिला मातोंडकर) नाम की एक युवा हिंदू महिला का अपहरण कर लेता है ताकि पैतृक विवाद में उसके परिवार से बदला ले सके. हालांकि, जब वह भागने में सफल हो जाती है, तो उसका परिवार उसे त्याग देता है और उसे राशिद के पास वापस लौटना पड़ता है.
अलीगढ़
'अलीगढ़' फिल्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक समलैंगिक प्रोफेसर की सच्ची घटना से प्रेरित है. मनोज बाजपेयी द्वारा अभिनीत इस प्रोफेसर को उनकी समलैंगिकता के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है, और बाद में उन्हें अपने व्यक्तिगत संघर्ष और अकेलेपन के साथ-साथ उस स्टिंग ऑपरेशन के नतीजों का भी सामना करना पड़ता है जिसके कारण उन्हें बर्खास्त किया गया था.