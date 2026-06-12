‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ से ‘शूल’ तक, मनोज बाजपेयी की वो फिल्में, जिनमें उनकी एक्टिंग ने लूट ली महफिल

गैंग्स ऑफ वासेपुर

फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में मनोज बाजपेयी ने दमदार भूमिका निभाई थी. यह फिल्म दो भागों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के किरदार का सरदार खान नाम रहता है. फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तिग्मांशु धूलिया, हुमा कुरैशी, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अहलावत, पीयूष मिश्रा, ऋचा चड्ढा और रीमा सेन जैसे कलाकार हैं. यह फिल्म 1940 के दशक के आरंभ से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक के समय पर आधारित है और तीन पीढ़ियों तक फैले आपस में लड़ रहे परिवारों के बीच सत्ता और बदले की क्रूर लड़ाई की कहानी बयां करती है.