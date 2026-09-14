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Ganesh Chaturthi Special: ‘लालबागचा राजा’ से लेकर ‘चिंचपोकलीचा चिंतामणि’ तक, मुंबई के वो 8 मशहूर पंडाल, जहां ‘बप्पा के दर्शन’ करने उमड़ता है पूरा शहर!

Ganesh Chaturthi 2026 Famous Ganpati Pandals: मुंबई की बात ही निराली है, जब गणेशोत्सव का पावन पर्व आता है, तो पूरी मायानगरी का रंग ही बदल जाता है. गलियां, मोहल्ले और हर चौक-चौराहा बड़े-बड़े और भव्य गणपति पंडालों, रंग-बिरंगी लाइट्स, गूंजते संगीत और बप्पा के जयकारों से गुलजार हो जाता है. बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भक्तों की लंबी कतारें इस शहर के कोने-कोने में एक अद्भुत ऊर्जा भर देती हैं. साल 2026 में गणेशोत्सव की शुरुआत सोमवार, 14 सितंबर से हो चुकी है और इसका समापन शुक्रवार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा. अगर आप भी इस साल मुंबई में पांडाल-हॉपिंग यानी बप्पा के दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो यह गाइड आपके बेहद काम आने वाली है. इस आर्टिकल में हम आपको मुंबई के उन 8 सबसे मशहूर और जादुई गणपति ठिकानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां की रौनक और भव्यता देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. चाहे वह दुनिया भर में मशहूर लालबागचा राजा हो, परंपरा से जुड़ा मुंबईचा राजा, सोने-चांदी के गहनों से जगमगाता जीएसबी सेवा मंडल, या फिर सबकी मुरादें पूरी करने वाला अंधेरीचा राजा—हर एक पंडाल की अपनी एक अलग कहानी और अनोखी खासियत है. आइए जानते हैं मुंबई के इन 8 आइकॉनिक गणपति ठिकानों के बारे में विस्तार से, जहां बप्पा के दर्शन करना हर किसी का सपना होता है.


By: Kajal Jain | Published: September 14, 2026 4:00:17 PM IST

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लालबागचा राजा — लालबाग - Photo Gallery
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1. लालबागचा राजा- लालबाग

मुंबई के सबसे फेमस और बड़े गणपति पंडालों की लिस्ट में लालबागचा राजा का नाम सबसे ऊपर आता है. साल 1934 में स्थापित यह मंडल मुंबई के गणेशोत्सव की पहचान बन चुका है और यहां बप्पा के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. यहां की पारंपरिक मूर्ति, भव्य सजावट और फेस्टिवल का हाई-एनर्जी माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. साल 2026 में यह उत्सव 14 सितंबर से 25 सितंबर तक धूमधाम से मनाया जा रहा है.

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2. मुंबई चा राजा — गणेश गली, लालबाग

लालबागचा राजा के ठीक पास स्थित 'मुंबईचा राजा' गणेश गली का पंडाल भी दर्शनार्थियों के लिए एक जरूरी स्टॉप है. लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल की स्थापना 1928 में हुई थी और 1938 से यह गणेश गली में मनाया जा रहा है. यहां की 22 फीट ऊंची विशाल मूर्ति और हर साल की यूनीक थीम वाली सजावट इसे बेहद खास बनाती है. साल 2026 में यहां की सजावट वैष्णवों की वारी की थीम पर आधारित है, जो एक अलग ही सांस्कृतिक छटा बिखेरती है.

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3. जीएसबी सेवा मंडल गणपति — किंग्स सर्किल, माटुंगा

लालबाग के विशाल पंडालों से बिल्कुल अलग, किंग्स सर्किल का जीएसबी सेवा मंडल अपनी भव्यता और परंपरा के लिए जाना जाता है. यहां के महागणपति को सोने और चांदी के बेशकीमती आभूषणों से सजाया जाता है. साल 1955 से शुरू हुआ यह मंडल अपना 72वां गणेशोत्सव मना रहा है, जो 14 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा. अगर आपको शानदार शिल्पकारी और पारंपरिक अनुष्ठानों का अनुभव करना है, तो यहां जरूर जाएं.

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खेतवाड़ीचा गणराज अपनी आकर्षक मूर्तियों और भव्य सजावट के लिए पूरे मुंबई में मशहूर है. साल 1952 (और कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1959) में स्थापित इस मंडल ने साल 2000 में 40 फीट ऊंची विशाल मूर्ति बनाकर इतिहास रच दिया था. आज भी यहां के बदलते और खूबसूरत स्वरूप देखने के लिए दूर-दूर से भक्त पहुंचते हैं.

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5. अंधेरीचा राजा — अंधेरी वेस्ट

मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में अंधेरीचा राजा सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित गणपति माना जाता है. आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति द्वारा 1966 में स्थापित इस बप्पा को 'नवसाला पावणारा गणपति' यानी मनोकामनाएं पूरी करने वाला बप्पा कहा जाता है. यहां की भव्य सजावट और विसर्जन की अनूठी परंपरा इस जगह को और भी खास बनाती है.

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6. मुंबईचा पेशवा — विले पार्ले ईस्ट

दक्षिण मुंबई के पंडालों से हटकर विले पार्ले का 'मुंबईचा पेशवा' मराठा संस्कृति और शाही अंदाज की झलक पेश करता है. बाल गोपाल मित्र मंडल द्वारा 1989 में स्थापित इस गणेशोत्सव की पहचान इसकी शाही प्रस्तुतियों और पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) पहलों से है. अगर आप लालबाग के अलावा कुछ हटकर देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है.

गिरगांवचा राजा — गिरगांव - Photo Gallery
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7. गिरगांवचा राजा — गिरगांव

गिरगांवचा राजा गिरगांव की पुरानी संस्कृति और इको-फ्रेंडली सेलिब्रेशन का एक बेहतरीन मेल है. निकाडवाड़ी लेन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की यह परंपरा 1928 से चली आ रही है. साउथ मुंबई में स्थित होने के कारण आप इसे गिरगांव, खेतवाड़ी और लालबाग के अन्य पंडालों के साथ आसानी से अपने दर्शन रूट में शामिल कर सकते हैं.

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8. चिंचपोकलीचा चिंतामणि — चिंचपोकली

चिंचपोक्लीज चिंतामणि मुंबई के सबसे पुराने और ऐतिहासिक गणपति Utsav में से एक है. चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल की स्थापना साल 1920 में मिल मजदूरों के दौर में हुई थी. चिंचपोकली रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण यहां पहुंचना बहुत आसान है और यहां की आगमन व विसर्जन यात्रा देखने लायक होती है.

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