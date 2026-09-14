Ganesh Chaturthi Special: ‘लालबागचा राजा’ से लेकर ‘चिंचपोकलीचा चिंतामणि’ तक, मुंबई के वो 8 मशहूर पंडाल, जहां ‘बप्पा के दर्शन’ करने उमड़ता है पूरा शहर!

Ganesh Chaturthi 2026 Famous Ganpati Pandals: मुंबई की बात ही निराली है, जब गणेशोत्सव का पावन पर्व आता है, तो पूरी मायानगरी का रंग ही बदल जाता है. गलियां, मोहल्ले और हर चौक-चौराहा बड़े-बड़े और भव्य गणपति पंडालों, रंग-बिरंगी लाइट्स, गूंजते संगीत और बप्पा के जयकारों से गुलजार हो जाता है. बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भक्तों की लंबी कतारें इस शहर के कोने-कोने में एक अद्भुत ऊर्जा भर देती हैं. साल 2026 में गणेशोत्सव की शुरुआत सोमवार, 14 सितंबर से हो चुकी है और इसका समापन शुक्रवार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा. अगर आप भी इस साल मुंबई में पांडाल-हॉपिंग यानी बप्पा के दर्शन का प्लान बना रहे हैं, तो यह गाइड आपके बेहद काम आने वाली है. इस आर्टिकल में हम आपको मुंबई के उन 8 सबसे मशहूर और जादुई गणपति ठिकानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां की रौनक और भव्यता देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. चाहे वह दुनिया भर में मशहूर लालबागचा राजा हो, परंपरा से जुड़ा मुंबईचा राजा, सोने-चांदी के गहनों से जगमगाता जीएसबी सेवा मंडल, या फिर सबकी मुरादें पूरी करने वाला अंधेरीचा राजा—हर एक पंडाल की अपनी एक अलग कहानी और अनोखी खासियत है. आइए जानते हैं मुंबई के इन 8 आइकॉनिक गणपति ठिकानों के बारे में विस्तार से, जहां बप्पा के दर्शन करना हर किसी का सपना होता है.